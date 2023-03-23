وزارة الأسرة تشرع اليوم الخميس في تسليم 490 إشعارا في إطار برنامج "رائدات"

تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الخميس، في تسليم 490 إشعارا في إطار برنامج "رائدات" باعتمادات تقدّر بـ 3,750 مليون دينار.



وأفادت الوزارة ، في بلاغ لها، اليوم، أنّ المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بكامل تراب الجمهوريّة، شرعت اليوم في تسليم هذه الاشعارات بعد الموافقة على الدفعة الجديدة من المشاريع متناهيّة الصغر في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات"، لافتة إلى أنه قد انطلقت أمس الأربعاء عمليّة إرسال الإرساليّات القصيرة لإعلام المنتفعات بالموافقة على تمويل مشاريعهنّ.



وتتوزّع المشاريع التي تمت الموافقة عليها على 23 ولاية، حضيت منها ولاية باجة بالنصيب الأوفر بـ 70 مشروعا، تليها ولايات تونس وبن عروس ومنوبة التي انتفعت بها على التوالي 63 و43 و31 منتفعة بالتمويل.



واستأثرت المشاريع في مجال المهن الصغرى بنصيب الأسد، بنسبة 73 بالمائة، فيما آلت نسبة 19 بالمائة من التمويلات لفائدة المشاريع المزمع انجازها في مجال الخدمات ونسبة 8 بالمائة في مجال الفلاحة.وتمثّل الفئة العمرية ( 36- 45 سنة )، الفئة الأكثر تمثيلا في المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها بنسبة 36 بالمائة تليها الفئة العمرية ( 18-35 سنة ) بنسبة 34 بالمائة، بينما مثّلت المترشحات للانتفاع بالتمويل من الفئة العمرية ( 46- 59 سنة) نسبة 30 بالمائة من جملة المستفيدات، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.



وبلغت نسبة الباعثات المتحصلات على شهادة إثبات كفاءة مهنية أو تكوين مختص 60.4 بالمائة من المنتفعات، وحظيت خريجات التعليم العالي بنسبة 39.6 بالمائة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها .يذكر أنّ الوزارة قد أسندت في ديسمبر الماضي دفعة أولى من إشعارات الموافقة بلغت 1050 إشعارا على تمويل مشاريع نسائية بـ22 ولاية باعتمادات تفوق 9.7 مليون دينار.



وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الأسرة تنفّذ البرنامج الوطني "رائدات" من خلال اتفاقيات شراكة مع 3 مؤسّسات بنكيّة شريكة هي البنك التّونسي للتّضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.





