83 متخرجا يتسلمون شهائد ختم المرحلة النموذجية لبرنامج التكوين قصير المدى في القطاع الفندقي

تسلّم، يوم الثلاثاء بتونس العاصمة، 83 متخرجا شهائد اختتام المرحلة النموذجية لبرنامج التكوين قصير المدى في القطاع الفندقي وذلك من جملة 90 مترشحا تم إنتقائهم عبر مكاتب التشغيل والعمل المستقل، حسب ما أعلنت عنه اليوم وزارة التشغيل والتكوين المهني.



وبيّنت الوزارة أنه تمّ تنظيم الدورة التكوينية المذكورة قصيرة المدى في المجال الفندقي لتلبية حاجيات عدد من المؤسسات السياحية في إطار الإستعداد للموسم السياحي الصيفي.



ويستهدف هذا التكوين الباحثين عن شغل أو عن إعادة تأهيل وتكوين احترافي بهدف تحسين تشغيليتهم وتلبية حاجيات خصوصية للمؤسسات الإقتصادية.



واعتبرت الوزارة أن التكوين المهني قصير المدى قاطرة للإدماج في سوق الشغل، و مكسب جديد ينضاف إلى مكتسبات قطاع التكوين المهني للتأسيس لنموذج تكوين مهني جديد يلبي حاجيات سوق الشغل بالسرعة والنجاعة والجودة المطلوبة.



وتتنزل الدورة التكوينية، حسب ذات البلاغ، في اطار تنفيذ برنامج عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني وانفتاح التكوين المهني على محيطه الاقتصادي والإجتماعي ومزيد تفعيل دوره في اعداد الموارد البشرية والكفاءات لتلبية حاجيات المهنيين من الكفاءات واليد العاملة المختصة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة السياحة.



وقد تم تنفيذ هذه الدورات التكوينية قصيرة المدى بالتعاون بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني والسياحة وتم تأمين الجوانب الفنية والتقنية من طرف الوكالة التونسية للتكوين المهني ومكاتب التشغيل والعمل المستقل ووكالة التكوين في مهن السياحة وبدعم من برنامج التعاون الفني الألماني والجامعة التونسية للنزل.





