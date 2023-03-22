المنستير: بالفنون التشكيلية والصناعات التقليدية تظاهرة "ربيع مارينا" تستهل الموسم السياحي بالميناء الترفيهي

تعد المنستير إحدى الوجهات السياحية التونسية التي تتميز بتنوع منتوجها السياحي والذي أصبحت الثقافة تمثل ركيزة من أبرز ركائزه إلى جانب السياحة البحرية وسياحة الشواطئ والسياحة الرياضية والسياحة الإستشفائية والسياحة العائلية. وضمن هذا التوجه تندرج تظاهرة "ربيع مارينا" التي أقيمت دورتها الثانية من 18 إلى 21 مارس بالميناء الترفيهي بمارينا المنستير بمشاركة أكثر من 32 فنّانا تشكيليا من تونس وليبيا والجزائر والسعودية واليابان ورومانيا وبريطانيا..





وتوجت لوحة الفنّانة التشكيلية الجزائرية قارج مالحة بالجائزة الأولى للدورة الثانية ل"ربيع مارينا". واختارت هذه الرسامة المحترفة أن تخلد مشهد عازفين على الطبل لإحدى فرق الموسيقى الشعبية التونسية بميناء مارينا. وسبق لها أن شاركت في الدورة الأولى من "ربيع مارينا" سنة 2015 لتعود اليوم مجددا إلى ميناء مارينا الترفيهي بعد استئناف هذه التظاهرة الثقافية السياحية إثر انقطاع دام سبع سنوات.

واختارت الفنّانة التشكيلية التونسية أكيبر شلبي من قابس رسم جدارية استحضرت فيها الطبيعة والرموز التونسية المعروفة في الحلي والوشم لتبعث بعد ثلاثة أيام من العمل الحياة في حائط بمارينا المنستير فتجلب الشخوص في هذه الجدارية في حركة عجيبة من يمر قربها وتدعوه إلى التوقف والتأمل فيها عله يستطيع فك لغز أحجية الأشكال والألوان والحركة.

ورسم الفنّان التشكيلي كريم ظاهري من سيدي بوزيد جدارية ثانية مستوحاة من ألوان البحر وظف فيها جمالية الحرف العربي والبحر ومدن المتوسط.

وتُعَرِفُ مثل هذه التظاهرة بجهة المنستير وما تتوفر بها من أنشطة ثقافية، حسب المندوب الجهوي للسياحة فواز بن حليمة الذي أكد أن السياحة الثقافية بصدد إعطاء صورة أخرى عن جهة المنستير. وفي السياق ذاته قال المندوب الجهوي للشؤون الثقافية شكري التليلي إن هذه التظاهرة خلقت حراكا ثقافيا كبيرا على امتداد أربعة أيام في مارينا المنستير. وأضاف أن تنظيم مهرجان الشركاو بمارينا مثل الحدث الثقافي والسياحي بالجهة في الصائفة الماضية إلى جانب وجود رواق الفنون الذي يحتضن تقريبا سنويا المعرض الجماعي للمهرجان الدولي للفنون الجميلة بالمنستير، لافتا إلى وجود جهود مكثفة للترويج عبر تظاهرات ثقافية سياحية مماثلة للوجهة التونسية وخاصة جهة المنستير.

وأكد التليلي على ضرورة تكثيف تنظيم معارض الفنون التشكيلية لإعادة إحياء مارينا المنستير "هذا المكان الجميل" مؤكدا استعداد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير للدخول في شراكات لإحيائه ولمزيد إرساء السياحة الثقافية خاصة وأنّ اهتمامات السياح تغيّرت ولم يعدّ السائح يكتفي بالشمس والبحر بل أصبح يرغب في اكتشاف الفنون التشكيلية وعادات وتقاليد الجهة وتراثها.

واختارت الشركة المشرفة على تسيير ميناء مارينا المنستير افتتاح الموسم السياحي 2023 بهذا الميناء والاحتفال في نفس الوقت بحلول الربيع باستئناف تنظيم الدورة الثانية من "ربيع مارينا" بالشراكة مع جمعية الفنون الجميلة بالمنستير وبالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، والسياحة، والصناعات التقليدية بالمنستير حسب حسام الخشين متصرف مفوض للشركة.

وخلال إشرافه على اختتام هذه التظاهرة مساء أمس، أكد والي الجهة المنذر بن سيك علي أن مثل هذه التظاهرة الثقافية الثرية والمتنوعة المضامين، ستظلّ حلقة ثابتة من حلقات المنتوج السياحي المتنوع بالجهة، وتعكس الإبداعات الثقافية ما تزخر به البلاد التونسية والجهة من ثقافة ضاربة في التاريخ وعادات وتقاليد تؤكد عراقة الشعب التونسي وحضارته وما يتميز به من انفتاح على الحضارات الأخرى وقدرة على الابتكار والإضافة للحضارات الإنسانية.

وثمن الوالي جودة الأعمال الفنية التي رسمها خلال "ربيع مارينا" فنانون تشكيليون من ثقافات مختلفة يجمعهم عشق الجمال والإبداع والرغبة في نشر الأمل والسلام والمحبّة. كما ثمن ما كشفت عنه مشاركة ثلة من الحرفيين والحرفيات في معرض الصناعات التقليدية الذي انتظم بالمناسبة من تجديد وجودة.



ويعدّ فضاء مارينا ومثل هذه التظاهرة الثقافية السياحية فرصة للحرفيين لترويج منتوجاتهم من نوع الهدايا باعتبار أنّ الموانئ الترفيهية بمارينا المنستير أو القنطاوي أو الحمامات تلعب دورا كبيرا في ترويج منتوجات الصناعات التقليدية وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي.

وبادرت خلال الموسم السياحي الماضي المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمنستير والمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير والجامعة الجهوية للنزل بالمنستير بتنظيم أيام تنشيطية للصناعات التقليدية بعدد من النزل بالجهة وبمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وحققت التجربة نجاحا طيبا مما يفتح باب التوجه نحو تعميمها على بقية النزل. وتوقع المصمودي أن يرتفع نسق ترويج منتوجات الصناعات التقليدية خلال الموسم السياحي الحالي تزامنا مع عودة الحركية السياحية إذ أنّ السوق السياحية هي أكبر سوق ترويجية لهذه المنتوجات وقد استقطبت في بعض السنوات 70 في المائة من منتوجات الحرفيين خاصة الزربية والنسيج اليدوي والجلد والفخار وخشب الزيتون.

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