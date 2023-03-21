يوم 15 جوان آخر أجل للترشح لجائزة ابن خلدون- سنغور للترجمة 2023

يتواصل باب الترشح لجائزة ابن خلدون- سنغور للترجمة في دورتها 16 لسنة 2023 مفتوحا إلى غاية يوم 15 جوان.



وتهدف هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو، والتي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF)، إلى مُكافأة عمل مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية أو من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية في الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية.



وتُقبل الترشحات للجائزة من المترجمين والجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسات والبحوث في الوطن العربي والفضاء الناطق بالفرنسية، ومن الجمعيات والاتحادات الوطنية في البلدان العربية وفي الفضاء الناطق بالفرنسية، إضافة إلى "الشخصيات المعتبرة" في مجال الترجمة والتعريب، ودور النشر.



واشترطت المنظمتان القائمتان على الجائزة أن يتم التقدم بكتاب واحد تمت ترجمته من العربية إلى الفرنسية، أو من الفرنسية إلى العربية في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما يشترط أن يكون العمل المرشح عملا منشورا وترجمة أولى وحديثة (مرت على ترجمتها 3 سنوات على أقصى تقدير من تاريخ فتح باب الترشح).



