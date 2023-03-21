تونس تحتفل باليوم العالمي للرصد الجوي في ظل برامج لتطوير شبكتها المحلية للرصد

كشف المعهد للرصد الجوي انه يعمل على تجديد شبكة الرصد وتركيز 59 محطة آلية وعدد من المحطات المطرية في وقت تعد فيه تونس للإحتفال باليوم العالمي للرصد الجوي الموافق ليوم 23 مارس من كل سنة.



ودعا المعهد العموم الى زيارة المعرض الذي سينظمه بمقره بالعاصمة يومي 22 و23 مارس 2023، للاطلاع على مختلف المنظومات والانشطة والوسائل الحديثة والقديمة للرصد الجوي لرصد المعطيات الجوية ومنظومات الانذار المبكر والزلازل والظواهر الفلكية.



ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للرصد الجوي الذي يحتفل به تحت شعار " الطقس والمناخ والمياه عبر الاجيال " مع الذكرى 150 لتاسيس المنظمة الدولية للارصاد الجوية علما وان تونس انطلقت في رصد الطقس منذ 1885 عبرتركيز اول محطة لقيس الامطار ب المنوبية.



وعمل المعهد الوطني للرصد الجوي سنة 1974 تحت اشراف وزارة النقل على تطوير الانظمة المستعملة للرصد الجوي وتحليل المعطيات المناخية لتوقع الطقس ويعكف المعهد على تنفيذ اليرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية من خلال تعاون مع عدة وزارات وهياكل.



وقام المعهد بتاهيل مركز معالجة البيانات وفق معايير دولية علما وان المشروع يندرج في اطار المخطط الاسترايتجي للفترة الممتدة بين 2016 و 2020 وقد انطلق العمل الفعلي لهذا المشروع منذ ديسمبر 2022 .



