تنسيقية المعلمين النواب تعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء أمام وزارة التربية

Publié le Lundi 20 Mars 2023 - 15:25 قراءة: 0 د, 49 ث
      
يعتزم المعلمون النواب من خارج اتفاقية 8 ماي 2018 تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وذلك يوم الثلاثاء 21 مارس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم تنسيقية المعلمين النواب شهاب مصباح.

وقال المتحدّث باسم التنسيقية في تصريح ل(وات)، ان هذا التحرّك يأتي من أجل الدعوة الى ادماج المعلمين النواب بصفتهم مدرّسين في الوظيفة العمومية، مشيرا، الى أن تقديرات التنسيقية تفيد بأن عدد هؤلاء المعلمين في حدود 3 آلاف مدرسا.

وأفاد أن تنسيقية المعلمين النواب أقرّت حجب الأعداد الخاصة بامتحانات الثلاثي الأول والثاني وستمضي في مقاطعة العمل نهائيا بداية من يوم 2 أفريل أي بعد عطلة الثلاثي الثاني من أجل المطالبة بتسوية وضعياتهم.

وذكر أن المعلمين النواب سيطالبون خلال وقفتهم المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل بالكشف عن مآل وأعمال اللجنة المكلفة بمعالجة وضعياتهم، مشيرا، الى أن التنسيقية تتمسّك بالتسوية المباشرة للمعلمين النواب.

وأفاد، أن هؤلاء المدرسين كانوا قد قاطعوا الدروس لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الماضي معتبرا أنه لا يوجد تجاوب لتسوية وضعياتهم في اطار القطع مع التشغيل الهش.

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