بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب

بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب

Publié le Dimanche 19 Mars 2023 - 17:30 قراءة: 1 د, 11 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) و التي دارت مساء اليوم الاحد :

المجموعة الاولى
الاحد 19 مارس 2023
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-مستقبل المحمدية 2-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-النادي القربي صفر-1
ملعب صلاح الدين بن حميده
اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى صفر-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-النجم الرادسي 1-1
ملعب بئر مشارق
مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان صفر-1
السبت 18 مارس 2023
ملعب المطوية
مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر

الترتيب
1-مستقبل المرسى 29 14
--شبيبة القيروان 29 14
3-النادي القربي 23 14
4-امل الرقبة 19 14
--النجم الرادسي 19 14
6-جندوبة الرياضية 18 14
7-امل جربة 17 14
8-مستقبل وادي الليل 16 14
--اولمبيك مدنين 16 14
10-مستقبل قابس 14 14
11-مستقبل المحمدية 13 14
12-النادي البنبلي 10 14

المجموعة الثانية
السبت 18 مارس 2023
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1
ملعب مساكن
هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1
ملعب المهدية
مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1

الترتيب
1-قوافل قفصة 33 14
2-نادي حمام الانف 32 14
3-الترجي الجرجيسي 25 14
4-القلعة الرياضية 19 14
5-شبيبة العمران 18 14
--هلال مساكن 18 14
7-مكارم المهدية 17 14
8-الملعب القابسي 16 14
9-سبورتينغ بن عروس 15 14
10-سبورتينغ المكنين 14 14
11-الملعب الصفاقسي 12 14
12-جمعية جربة 10 14

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263585



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 19 مارس 2023 | 27 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:32 15:53 12:34 06:25 04:59
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1220°-1118°-1119°-920°-9
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    