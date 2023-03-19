بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) و التي دارت مساء اليوم الاحد :



المجموعة الاولى

الاحد 19 مارس 2023

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-مستقبل المحمدية 2-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة-النادي القربي صفر-1

ملعب صلاح الدين بن حميده

اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى صفر-صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية-النجم الرادسي 1-1

ملعب بئر مشارق

مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان صفر-1

السبت 18 مارس 2023

ملعب المطوية

مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر



الترتيب

1-مستقبل المرسى 29 14

--شبيبة القيروان 29 14

3-النادي القربي 23 14

4-امل الرقبة 19 14

--النجم الرادسي 19 14

6-جندوبة الرياضية 18 14

7-امل جربة 17 14

8-مستقبل وادي الليل 16 14

--اولمبيك مدنين 16 14

10-مستقبل قابس 14 14

11-مستقبل المحمدية 13 14

12-النادي البنبلي 10 14



المجموعة الثانية

السبت 18 مارس 2023

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1

ملعب مساكن

هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1

ملعب المهدية

مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1



الترتيب

1-قوافل قفصة 33 14

2-نادي حمام الانف 32 14

3-الترجي الجرجيسي 25 14

4-القلعة الرياضية 19 14

5-شبيبة العمران 18 14

--هلال مساكن 18 14

7-مكارم المهدية 17 14

8-الملعب القابسي 16 14

9-سبورتينغ بن عروس 15 14

10-سبورتينغ المكنين 14 14

11-الملعب الصفاقسي 12 14

12-جمعية جربة 10 14



