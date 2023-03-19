بطولة الرابطة الثانية : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) و التي دارت مساء اليوم الاحد :
المجموعة الاولى
الاحد 19 مارس 2023
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-مستقبل المحمدية 2-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-النادي القربي صفر-1
ملعب صلاح الدين بن حميده
اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى صفر-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-النجم الرادسي 1-1
ملعب بئر مشارق
مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان صفر-1
السبت 18 مارس 2023
ملعب المطوية
مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر
الترتيب
1-مستقبل المرسى 29 14
--شبيبة القيروان 29 14
3-النادي القربي 23 14
4-امل الرقبة 19 14
--النجم الرادسي 19 14
6-جندوبة الرياضية 18 14
7-امل جربة 17 14
8-مستقبل وادي الليل 16 14
--اولمبيك مدنين 16 14
10-مستقبل قابس 14 14
11-مستقبل المحمدية 13 14
12-النادي البنبلي 10 14
المجموعة الثانية
السبت 18 مارس 2023
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1
ملعب مساكن
هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1
ملعب المهدية
مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1
الترتيب
1-قوافل قفصة 33 14
2-نادي حمام الانف 32 14
3-الترجي الجرجيسي 25 14
4-القلعة الرياضية 19 14
5-شبيبة العمران 18 14
--هلال مساكن 18 14
7-مكارم المهدية 17 14
8-الملعب القابسي 16 14
9-سبورتينغ بن عروس 15 14
10-سبورتينغ المكنين 14 14
11-الملعب الصفاقسي 12 14
12-جمعية جربة 10 14
المجموعة الاولى
الاحد 19 مارس 2023
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-مستقبل المحمدية 2-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة-النادي القربي صفر-1
ملعب صلاح الدين بن حميده
اولمبيك مدنين-مستقبل المرسى صفر-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية-النجم الرادسي 1-1
ملعب بئر مشارق
مستقبل وادي الليل-شبيبة القيروان صفر-1
السبت 18 مارس 2023
ملعب المطوية
مستقبل قابس-النادي البنبلي 2-صفر
الترتيب
1-مستقبل المرسى 29 14
--شبيبة القيروان 29 14
3-النادي القربي 23 14
4-امل الرقبة 19 14
--النجم الرادسي 19 14
6-جندوبة الرياضية 18 14
7-امل جربة 17 14
8-مستقبل وادي الليل 16 14
--اولمبيك مدنين 16 14
10-مستقبل قابس 14 14
11-مستقبل المحمدية 13 14
12-النادي البنبلي 10 14
المجموعة الثانية
السبت 18 مارس 2023
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-قوافل قفصة 2-2
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الترجي الجرجيسي 2-1
ملعب مساكن
هلال مساكن-القلعة الرياضية 4-2
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-الملعب القابسي 3-1
ملعب المهدية
مكارم المهدية-جمعية جربة 3-1
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-سبورتينغ بن عروس صفر-1
الترتيب
1-قوافل قفصة 33 14
2-نادي حمام الانف 32 14
3-الترجي الجرجيسي 25 14
4-القلعة الرياضية 19 14
5-شبيبة العمران 18 14
--هلال مساكن 18 14
7-مكارم المهدية 17 14
8-الملعب القابسي 16 14
9-سبورتينغ بن عروس 15 14
10-سبورتينغ المكنين 14 14
11-الملعب الصفاقسي 12 14
12-جمعية جربة 10 14
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 263585