المنتخب التونسي يشرع في تحضيراته للمواجهة المزدوجة امام نظيره الليبي يومي 24 و28 مارس

انطلق اليوم الاحد بالعاصمة تربص المنتخب التونسي لكرة القدم استعدادا للمواجهة المزدوجة التي تنتظره امام المنتخب الليبي يومي 24 و28 مارس الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة بكوت ديفوار في مستهل سنة 2024.

وسيجري المنتخب التونسي قبل المقابلة الاولى في اطار الجولة الثالثة المقررة بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة التاسعة والنصف ليلا خمس حصص تدريبية على ان يجري بعدها حصتين تدريبيتين بتونس قبل التحول الى مدينة بنغازي حيث سيختتم تحصيراته بحصة تمرينية ثالثة استعدادا للمقابلة الثانية لحساب الجولة الرابعة المبرمجة بملعب شهداء بنينة على الساعة التاسعة ليلا.

وسيكون موعد الندوة الصحفية للمدرب الوطني جلال القادري الخاصة بمباراة الجولة الثالثة يوم الخميس 23 مارس على الساعة الثانية و45 دقيقة بقاعة المؤتمرات بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بينما سينتظم اللقاء الاعلامي لمدرب المنتخب الليبي في نفس اليوم على الساعة الثامنة و45 دقيقة ليلا في نفس المكان.

يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخبي غينيا الاستوائية وليبيا في حين يتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب بنقطة واحدة. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات القارية.





وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين وجه لهم الاطار الفني الدعوة استعدادا للمباراتين امام المنتخب الليبي:

- حراسة المرمى: أيمن دحمان ، البشير بن سعيد ومعز بن شريفية

- خط الدفاع: محمد دراغر، وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، ديلان براون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي ويان فاليري

- خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري ،انيس بن سليمان وشيم الجبالي

- خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني ،عمر لعيوني ،الياس عاشوري ،هيثم الجويني وفراس بلعربي



