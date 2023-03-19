أفاد المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة ياسمين الحمامات خالد قلوعية، بأن الموسم السياحي الحالي بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات سيكون استثنائيا، مشيرا إلى إمكانية تجاوز المؤشرات المسجّلة خلال سنة 2019 التي تعدّ السنة المرجعية



وأضاف مساء أمس السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انطلاق الكرنفال الدولي في دورته الثامنة والذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام بمشاركة 8 دول عربية وأوروبية، أن المؤشرات السياحية بالمنطقة السياحية ياسمين الحمامات سجّلت منذ بداية السنة وإلى غاية 10 مارس الجاري تطوّرا إيجابيا في عدد الوافدين بنسبة فاقت 51 بالمائة.

وبين أن عدد السياح الوافدين بلغ خلال نفس الفترة 81304 سائحا مقابل 42000 سائحا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى تسجيل 215818 ليلة مقضاة أي بتطوّر بلغ نسبة تفوق 100 بالمائة

وأضاف قلوعية أنه تم خلال العشرة أيام الأولى من شهر مارس الجاري تسجيل تطورا إيجابيا في عدد الوافدين فاق 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث تم قبول 10250 وافدا بمختلف الوحدات الفندقية بالإضافة إلى تطور عدد الليالي المقضاة بنسبة 62 بالمائة وذلك على إثر بلوغ 27332 ليلة مقضاة

وأكد ان هذه المؤشرات الإيجابية ستتواصل تزامنا مع بداية العطلة المدرسية لاسيما وأن نسبة امتلاء عدد هام من الوحدات الفندقية بلغ 100 بالمائة إلى حد الان، لافتا إلى أهمية الكرنفال في تنشيط المدينة باعتبار أنه يتضمن عروضا فرجوية تؤمنها فرق تنشيطية محترفة من عدة دول أوروبية على غرار النمسا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وعدد من الدول العربية منها الجزائر وليبيا فضلا عن مشاركة فرق تونسية

وفي سياق متصل، أبرز أن المصالح الرقابية تواصل عملها للوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات السياحية على مستوى التأمين الذاتي وتحسين الخدمات بالإضافة إلى عمل عدد من الفرق على مستوى المحيط لتهيئة أفضل الظروف للسياح الوافدين على المنطقة السياحية ياسمين الحمامات



