انطلاق اشغال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين بكلية الطب بسوسة

انطلقت، اليوم السبت، أشغال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، بكلية الطب بسوسة، بمشاركة أكثر من 150 رئيس جامعة من مختلف الدول العربية وثلة من مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي،

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، لدى مشاركته في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي تستضيف أشغاله التي تتواصل غدا الأحد بكلية الطب بالمنستير، جامعتي سوسة والمنستير، أن تونس لن تدخر جهدا في دعم المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة ومن بينها اتحاد الجامعات العربية.

وأوضح بوكثير بالخصوص أن تونس ما زالت رغم الضغط على الموارد المالية، تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث التمويل العمومي لكل تلميذ في التعليم الثانوي كنسبة مئوية من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نسبة النساء العاملات في مجال العلوم حيث تمثل النساء الباحثات نسبة 55 بالمائة من مجموع الباحثين التونسيين.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التحديات التي تواجهها البلدان العربية على غرار هجرة الكفاءات والعقول مشدّدا على أن توفير بيئة ملائمة للكفاءات في تونس وفي العالم العربي وربط الصلة مع الكفاءات بالخارج أصبح أمرا حيويا لاسيما أن 78 بالمائة من اجمالي المهاجرين الذين غادروا في السنوات الأخيرة تونس هم من خريجي الجامعات التونسية

وشدد على أهمية حوكمة مجال البحث العلمي بهدف تطوير الاستفادة من نتائجه واستغلالها لتحقيق القيمة المضافة وخلق الظروف الملائمة لدعم نقل التكنولوجيا والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا أن الدول العربية مطالبة اليوم في ظل التحديات الكبيرة المختلفة التي تواجهها برسم سياسات تدعم البحث والتطوير والابتكار واتخاذ قرارات جريئة تجعله مؤثرا وفاعلا في مختلف جوانب الحياة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة

وكان رئيس جامعة سوسة لطفي بلقاسم بين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تونس تحتضن للمرّة الأولى منذ تأسيس اتحاد الجامعات العربية هذا المؤتمر الهام الذي سيكون فرصة للتعاون بين الجامعات العربية لدعم جودة التعليم العالي والاستفادة من التجارب الناجحة للجامعات العربية والدولية.

وأضاف بلقاسم أنّ المؤتمر يعدّ أيضا فرصة لتنمية الموارد البشرية، وتشجيع الأنشطة والتظاهرات الطلابية المشتركة، وإرساء تقاليد التبادل بين الإداريين والأساتذة والطلبة

ولاحظ ان استضافة جامعتي سوسة والمنستير لاشغال هذا المؤتمر تأتي في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه تونس إلى التعليم العالي إيمانا منها بأهميته في ظل المتغيّرات المتنامية التي يشهدها العالم في كافة المجالات، مما يشكّل مسؤولية أكبر للجامعات لإعداد طلبة قادرين على الاستجابة لهذه المتطلبات وذلك بالإضافة إلى مسؤوليتها في تطوير البحث العلمي الذي أضحى مقياسا لتطور الدول

كما تسعى جامعتي سوسة والمنستير من خلال استضافة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية إلى توحيد معايير التعليم والتدريب وتسهيل الإجراءات الخاصة للاعتراف بالشهادات الجامعية ومعادلتها بما ينعكس على تسهيل التنقل والتبادل الأكاديمي للمدرّسين والطلبة والإداريين بين الجامعات الأعضاء وفق تأكيد لطفي بلقاسم رئيس جامعة سوسة

يذكر ان افتتاح اشغال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين شهدت بالخصوص حضور وزير التعليم العالي بجمهورية مصر العربية وأمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة وساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية ورئيس الدورة السابقة الذي تولى تسليم علم الدورة 55 ليرتأسها كل من لطفي بلقاسم والهادي بالحاج صالح رئيسي جامعتي سوسة والمنستير.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من وزراء التعليم العالي العرب تداولوا خلال الجلسة العلمية الأولى لاشغال المؤتمر حول موضوع " التحول الرقمي في التعليم العالي تجارب ونظرة الى المستقبل "



