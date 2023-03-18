زغوان: المصادقة على 29 عملية استثمار في القطاع الفلاحي بأكثر من 1.5 مليون دينار

صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلسة اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي بولاية زغوان في دورتها الأولى لسنة2023 التي انعقدت أمس الجمعة، على 10 عمليات استثمار جديدة بقيمة تجاوزت 1.2 مليون دينار، وذلك بالنسبة للمشاريع التي يفوق حجم استثمارها 60 ألف دينار .

وذكر المدير الجهوي للوكالة، سمير مرزوق، أن اللجنة أسندت 369 ألف دينار لفائدة أصحاب هذه المشاريع بعنوان المنح والتشجيعات وذلك من جملة الاستثمارات المصادق عليها، والتي ستخصص للميكنة وتطوير مساحات الغراسات.

من جهتها، أفادت رئيسة دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للفلاحة أن اللجنة المذكورة صادقت أيضا خلال نفس الجلسة على 19 عملية استثمار فلاحي بقيمة 277 ألف دينار من جملة 28 ملفا تم عرضه على اللجنة وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا يتجاوز حجم استثمارها 60 ألف دينار ، منها 109 آلاف دينار بعنوان المنح والامتيازات.

ولفتت، في ذات السياق، إلى أن أغلب الاستثمارات المصادق عليها ستوجه لاقتناء معدات وتجهيزات الاقتصاد في الري وبعض الأدوية والأسمدة .



