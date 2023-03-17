صدور مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية بالرائد الرسمي

تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 28)، الصادر اليوم الجمعة، الأمر عدد 240 لسنة 2023، مؤرخ في 16 مارس 2023 ويتعلّق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية.



وتضم هذه المدونة التي نُشر نصها في الرائد الرسمي، 55 فصلا، موزعة على 6 عناوين، تفرّعت عنها عدة أبواب.



وتكرّس هذه المدونة، وفق ما جاء في الفصل الأول منها، "المقاصد السامية للعمل الأمني" والتي تقوم على "فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم" وذلك في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الممتلكات ومراعاة مقتضيات الأمن القومي.



ويُعرّف الفصل الرابع من المدونة التي تطبق على مختلف قوات الأمن الداخلي التابعة للوزارة، جملة من المصطلحات، من بينها الاحتفاظ والتعذيب والحفاظ على السر المهني. أما الفصل الخامس فيقدم جملة من المبادئ من ضمنها سيادة القانون واحترام الكرامة الذاتية والحفاظ على سمعة المؤسسة الأمنية.



وتحدد بعض الفصول من المدونة، القواعد السلوكية لعلاقات العمل والتعامل مع السلط القضائية أو الإدارية والمؤسسة العسكرية (من الفصل 15 إلى الفصل 18)، فيما تطرقت الفصول 19 و20 و21 إلى حالات اللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية.



ومن الجوانب التي شملتها هذه المدونة كذلك، ما هو متعلّق بالوقاية والنجدة والانقاذ وسلوك وحدات قوات الأمن الداخلي أثناء الاحتفاظ وأثناء إجراء الأبحاث العدلية.



وقد خصصت المدونة، 12 فصلا، (من الفصل 42 الى الفصل 53)، ضمن العنوان الخامس، في علاقة بقواعد الاتصال والتواصل مع العموم ومع الصحافة ووسائل الإعلام والحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات.



