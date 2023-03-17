التعادل الابيض صفر-صفر يحسم كلاسيكو النادي الصفاقسي و النادي الافريقي

انتهت مباراة النادي الصفاقسي و النادي الافريقي التي جرت مساء اليوم الجمعة في اطار الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملعب الطيب المهيري بصفاقس على نتيجة التعادل الابيض صفر-صفر.

ولم تغير النتيجة الحاصلة في كلاسيكو الجولة من وضعية الفريقين صلب جدول الترتيب العام للمجموعة حيث حافظ النادي الافريقي على المركز الرابع رافعا رصيده الى 5 نقاط بينما ظل النادي الصفاقسي في ذيل الترتيب المجموعة بنقطتين.



الجمعة 17 مارس 2023:

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي صفر-صفر



السبت 18 مارس 2023:

الأولمبي الباجي - اتحاد بن قردان

اتحاد تطاوين - النجم الساحلي



الترتيب

1-الترجي الرياضي 7 1 1 0 0 2 1

2-الاتحاد المنستيري 7 1 1 0 0 1 03-النجم الساحلي 6 1 1 0 0 1 0

4-النادي الافريقي 5 2 1 1 0 1 0

5-اتحاد بن قردان 3 1 0 0 1 1 2

6-اتحاد تطاوين 2 1 0 0 1 0 1

7-الاولمبي الباجي 2 1 0 0 1 0 1

8-النادي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1





