أدى فريق من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، أمس الخميس، زيارة الى روضتي الاطفال بسعيدان من معتمدية قبلي الشمالية، وبشري من معتمدية سوق الاحد، لمتابعة التعاون القائم بين وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن ممثلة في مندوبيتها الجهوية وهذه المنظمة التي تولت تجهيز الروضتين باعتمادات قدرت بـ 60 ألف دينار.



وأوضح المندوب الجهوي للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، سامي البكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الزيارة التي اداها وفد "اليونسيف" مكّنت من مزيد التعرف على آفاق التعاون بين مصالح الطفولة بالجهة وهذه المنظمة، وذلك عبر تدارس مقترح دعم احداث قسم تحضيري سواء بالمدرسة الابتدائية بسعيدان او بروضة الاطفال بهذه المنطقة التي تفتقر لهذا القسم الذي من شأنه توفير فرصا أكبر للتعلم والاحاطة للاطفال ما قبل سن الدراسة.

وأكد سامي البكري ان روضتي الاطفال بكل من سعيدان وبشري اللتين تم افتتاحهما خلال السنة الجارية تعتبران من مؤسسات الطفولة العصرية خاصة من حيث البناءات والتجهيزات.

وأوضح أن روضة الاطفال بسعيدان قد تم إحداثها على حساب ميزانية الوزارة باعتمادات ناهزت 500 الف دينار، في حين تم احداث روضة الاطفال ببشري بالتعاون مع البنك القومي الفلاحي باعتمادات قدرت بحوالي 480 دينار وقد تم تجهيزهما من قبل منظمة "اليونسيف" باعتمادات تقدر بـ 60 الف دينار، بمعدل 30 الف دينار لكل روضة كما وفرت وزارة الاشراف بعض التجهيزات الخاصة بالتكييف والحراسة باعتمادات تقدر بـ 40 الف دينار.





