تنظيم صالون التوجيه وإعادة التأهيل والخدمات والمهن في مجال تكنولوجيا المعلومات يومي 17 و18 مارس الجاري بقصر المؤتمرات

تنتظم يومي17 و18 مارس الجاري، بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، النسخة الأولى لصالون التوجيه وإعادة التأهيل والخدمات والمهن في مجال تكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.



وتساهم وزارة التشغيل والتكوين المهني في تنظيم هذا الصالون بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والوكالة الألمانية للتعاون الفني ومركز التوجيه وإعادة التأهيل.



ويهدف الصالون إلى التعريف باختصاصات التكوين والإحاطة المتوفرة في قطاع تكنولوجيات الإتصال، ومرافقة الباحثين عن شغل لبلورة مسار مهني في قطاع تكنولوجيات الإتصال، والتعريف بالخدمات المقدمة في مجال إعادة التأهيل المهني نحو الاختصاصات والمهن المطلوبة في سوق الشغل.



ويمكن هذا الصالون الزائرين من الشباب والمهنيين من التواصل مع الخبراء والمختصين في مجال تكنولوجيات الإتصال.



وسيكون الدخول إلى الصالون، من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، بشكل مجاني على أن يتم التسجيل على الرابط التالي: eveytix.live/express-fm/carriere-it



