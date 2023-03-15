برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة يمكن من تمويل 290 مشروع في سنة 2022 (وزير الشؤون الاجتماعية)

مكن برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة من تمويل 290 مشروع خلال سنة 2022 موزعة على 116 مشروعا للنساء و174 مشروعا للشبان، وفق ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الأربعاء الى ولاية توزر.

وتابع الزاهي، خلال هذه الزيارة، تنفيذ 4 مشاريع ممولة ضمن هذا البرنامج بكل من معتمديتي توزر وحامة الجريد، وتتمثل في مقهى ومشروعين فلاحيين ومشروع لبيع الدواجن.



ولفت الوزير في تصريح اعلامي بالمناسبة، الى أن هذا البرنامج الذي كان انطلق منذ نحو سنة، يستهدف بالأساس الشباب المهمش الذي يعاني الفقر والبطالة من أبناء الاسر المعوزة ومحدودة الدخل من منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية، ويمكّن المنتفعين به من منحة مالية تصل إلى 50 ألف دينار وتسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص في مجالات متنوعة مع مرافقتهم على امتداد مرحلة تركيز المشروع.

وأكد الوزير العمل على تسهيل جميع الإجراءات من أجل الإسراع في تركيز المشاريع وتذليل الإشكاليات القانونية والإدارية، ومنها الاشكال العقاري الذي من شأنه إعاقة الشبان المنتفعين من تجسيد مبادراتهم، مذكرا بأن برنامج التمكين الاقتصادي يندرج في سياق رؤية تهدف الى دعم المبادرات الفردية والجماعية وتوفير الحلول لإنجاح هذه المبادرات.



ونوه بالخصوص بمبادرة شابين بالاستثمار في المجال الفلاحي بجهة توزر، قام الأول بإنتاج خضروات وأشجار مثمرة ويتولى الثاني استغلال أرض فلاحية دولية بعد حصوله على عقد استغلال من مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وحفر بئر وتجهيزه بالطاقة الشمسية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن من حق جميع الفئات أن تنتفع ببرامج التنمية للحد من الهجرة غير النظامية لشباب يلقى حتفه في رحلة الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وحوادث وفاة عاملات الفلاحة في شاحنات لا تضمن كرامة الانسان، مشددا على ضرورة إعادة النظر في جميع القوانين التي لا تراعي روح العدالة الاجتماعية.

وأفاد أنه سيتم في المرحلة القادمة تأمين زيارات متابعة لعدد هام من المشاريع المنجزة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في مختلف الولايات، مشيرا الى أن المشاريع المنجزة انطلقت من أفكار بسيطة وشملت مجالات وأنشطة متنوعة وسيقع متابعتها ومرافقتها الى حين نجاحها، وفق تأكيده.

يذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 715 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق بإحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.

وينص هذا الأمر أن يتم في اطار هذا البرنامج تمويل مشاريع فردية أو مشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لجملة من الشروط للانتفاع به، ومنها أن يكون منتفعا ببرنامج الأمان الاجتماعي (لا ينسحب هذا الشرط على حاملي الإعاقة) وألا تقل سنّه عن 18 سنة وأن يكون له الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يستوجبها المشروع المزمع تركيزه.



