بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة 21

بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة 21

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 16:33 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في مايلي برنامج مباريات الجولة 21 لبطولة النخبة لكرة اليد التي ستجري يوم السبت بداية من الساعة الثالثة ظهرا:

في قاعة رادس
النادي الافريقي - الترجي الرياضي
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة الحمامت
الجمعية الرياضية بالحمامات - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - البعث الرياضي ببني خيار
في قاعة المكنين
نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية
في قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - النسر الرياضي بطبلبة

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