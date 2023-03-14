بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة 21

في مايلي برنامج مباريات الجولة 21 لبطولة النخبة لكرة اليد التي ستجري يوم السبت بداية من الساعة الثالثة ظهرا:



في قاعة رادس

النادي الافريقي - الترجي الرياضي

في قاعة ساقية الزيت

النادي الرياضي بساقية الزيت - نادي كرة اليد بقصور الساف

في قاعة الحمامت

الجمعية الرياضية بالحمامات - النجم الرياضي الساحلي

في قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - البعث الرياضي ببني خيار

في قاعة المكنين

نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية

في قاعة قصر هلال

النادي الرياضي الهلالي - النسر الرياضي بطبلبة



