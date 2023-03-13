تم مساء اليوم الإثنين انتخاب ابراهيم بودربالة رئيسا لمجلس نواب الشعب
انتخاب ابراهيم بودربالة رئيسا لمجلس نواب الشعب
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الاثنين 13 مارس 2023 | 21 شعبان 1444
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