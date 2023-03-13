الكاف: استئناف أشغال مشروع إعادة بناء مقر المعهد النموذجي بالكاف

أعلن المدير الجهوي للتجهيز بالكاف، الصادق رجب، اليوم الاثنين، عن استئناف مشروع إعادة بناء مقر المعهد النموذجي بالكاف، وقد تم خلال الأسبوع المنقضي تركيز حضيرة المشروع، الذي تقدّر كلفته بحوالي 8.8 ملايين دينار، بعد توقف الأشغال الأولية لفترة طويلة بسبب فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع.

وأوضح رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المدّة التعاقدية المحدّدة لانجاز الاشغال قدّرت بـ365 يوما، انطلاقا من يوم 09 مارس الجاري، علما وأن جزءا من الأشغال قد أنجز عن طريق المقاولة الأولى، وفق تأكيده.

ويتضمّن المشروع مركبا إداريا، وقاعة أساتذة، و8 قاعات تدريس، و7 قاعات اختصاص، وقاعتين لتدريس الإعلامية، بالإضافة إلى مكتبة، ومركب ثقافي للتلاميذ، وقاعة مراجعة، وقاعة مغطاة لتعاطي الأنشطة الرياضية بها حجرات ملابس، وفق نفس المصدر.



