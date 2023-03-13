عاشت مدينة المنستير مساء الأحد على وقع افتتاح تظاهرة "رحلة العرائس من قرطاج إلى المنستير" التي ينظمها مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير بالشراكة مع المركب الثقافي بالمنستير وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وذلك إلى غاية 15 مارس الجاري في إطار أيام قرطاج لفنون العرائس.

وانطلقت التظاهرة بعرض للدمى العملاقة والدمى الهوائية من إنتاج الجمعية الأورومتوسطية بالمنستير وبعرض ماجورات قصر هلال، ثم افتتح معرض "ذاكرة عرائس" وهو يتضمن عرائس من نوع الخيط للمركز الوطني لفن العرائس وعرائس الطاولة من إنتاج فضاء روسبينا للمسرح بالمنستير.

وواكب الجمهور بعد ذلك عرضا مسرحيا عرائسيا بعنوان "عالم العرائس" للايطالي تيودور بوريسون الذي برع في ممارسة فن العرائس منذ عشرين سنة وهو حاليا أستاذ في جامعة بولونيا بايطاليا أين يدرس المسرح العرائسي.

وتولى تيودور بوريسون بنفسه صنع عرائسه حسب تصميمه الخاص. وأعرب في تصريح لوات عن إعجابه بالجمهور في المنستير وبتفاعله الكبير مع مختلف ما قدمه له. ولم يكتف هذا الفنان العرائسي بالعرض على الركح بل نزل بعرائسه إلى الجمهور ليشركه في العرض.

ونثر افتتاح هذه الفعاليات البهجة والفرح في صفوف الجمهور وخاصة الأطفال غير أنّ فترة تنظيمها تزامنت مع الامتحانات والأسبوع المغلق حسب ما أشار إليه مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير فوزي اللبان.

وتنطلق اليوم الإثنين ورشة تكوين المكوّنين في انجاز وتصميم عروسة الخيط بتأطير الفنّان وليد الوسيعي بمشاركة 20 من منشطي نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب وبمؤسسات الطفولة بالجهة، وستتواصل ثلاثة أيام.

ويشمل برنامج اليوم عرض مسرحية "المنفي" لنادر بلعيد، والثلاثاء 14 مارس مسرحية "ثورة الخشب" لفيصل بن محمودي.

وتختتم التظاهرة يوم الأربعاء المقبل بعرض مسرحي عرائسي ألماني بعنوان" "كيبيكس أرض الأحلام" لتوماس هارفورت.

وتقام يوم الأربعاء 15 مارس الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ندوة بعنوان "مسرح العرائس في تونس بين الإبداع والتنشيط التربوي" بإشراف محمود الماجري.

وأوضح المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي أن هذه التظاهرة تندرج ضمن تكريس لا مركزية الثقافة طبقا لسياسة وزارة الإشراف، مشيرا إلى أنّ عرضي الدمى العملاقة وماجورات قصر هلال كانا افتتحا مساء الجمعة بتونس العاصمة أيام قرطاج لفنون العرائس وهو ما يؤكد ما تزخر به الجهة من طاقات إبداعية في العديد من الفنون.



