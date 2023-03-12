مدينة العلوم بتونس تحيي، الأحد المقبل، اليوم العالمي للمياه

تحيي مدينة العلوم بتونس، الأحد المقبل، 19 مارس 2023، اليوم العالمي للمياه، من خلال برنامج ثري يتضمن مداخلات علمية يؤمنها مهنيون وخبراء في مجال البيانات الوطنية حول المياه، وذلك بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومركز بحوث وتكنولوجيات المياه وبالتعاون أساسا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وتهدف هذه التظاهرة، حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس، إلى التوعية بأهمية الماء في المجتمع وضرورة الحفاظ عليه، التزاما بمقتضيات الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، الذي يرمي إلى انتفاع الجميع بالمياه وخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2030.



وتتعّلق المداخلات العلمية التي ستقدم خلال هذه التظاهرة، بمواضيع التصرف في المياه وانتاج المياه و"التصرف في الطلب: الطلب وحماية الموارد الطبيعية، وفق مقاربة للتعاون الألماني في مجال المياه في تونس"، و" البحث والتجديد، محرّك للتغيير " فضلا عن تجديد جناح المياه بمدينة العلوم في إطار برنامج تعاون بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه في تونس.



كما تتضمّن فعاليات هذه التظاهرة معرضا متنقلا تم وضعه على ذمة مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بتونس، وتم تنظيمه في إطار برنامج " الطريق المتوسطي لرسملة الإبتكار نحو تنمية حضرية-ريفية متكاملة لموارد المياه غير التقليدية" ببادرة من المركز الأورومتوسطي من أجل التنمية المستدامة في إيطاليا، يهدف إلى توعية زوار المدينة وتعزيز التزامهم من خلال رحلة لاستكشاف الحلول التقنية لتثمين المياه غير التقليدية. كما يعرض بطريقة سلسة 11 ممارسة جيدة مثبتة حول البحر الأبيض المتوسط ​​بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة.



وسيتم بالمناسبة تنظيم ورشات علمية لتبسيط دورة الماء مصحوبة بـفيديوهات تعليمية تروي قصة رحلة المياه في الطبيعة، والتحولات المادية للمياه، وأسرار المياه ، والمياه الافتراضية.





