قابس: اللجنة الجهوية للسلامة المرورية تقرر جملة من التدخلات لتحسين عوامل السلامة المرورية

قررت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، باشراف والي قابس مصباح كردمين، احداث 05 مخفضات سرعة من بينها 03 مخفضات بالطريق الحزامية لمدينة قابس، كما ناقشت الوثيقة التوجهية الخاصة باعداد المخططات الجهوية للسلامة المرورية.



واستعرضت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس في الاجتماع جملة التدخلات التي قامت بها للحد من حوادث المرور وتحسين عوامل السلامة المرورية، من ذلك ازالة 103 مخفضات سرعة عشوائية وتركيز 17 مخفضا تستجيب للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا المجال، بالاضافة الى تركيز 10 فوانيس انارة بالطاقة الشمسية بمفترق مدينة الزارات، وتتولى حاليا تركيز 30 وحدة انارة بهذه الطاقة بمفترق الرماثي بقابس الغربية، وستعطي الاذن الاداري الخاص بانجاز مشروع تنوير الطريق الحزامية بكلفة 1.6 مليون دينار.



كما قامت ادارة التجهيز وعلى اثر الرياح الاخيرة التى شهدتها الولاية، بتثبيت حوالي 50 علامة عمودية وازالة الرمال التي تكدست بالعديد من الطرقات ومن بينها الطريق الوطنية رقم 15 والطريق الجهوية 107 والطريق الجهوية رقم 205، وتولت تركيز زلاقات أمان وتجهيزات للسلامة المرورية بعدد من الطرقات من بينها حوالي 120 مترا خطيا من الزلاقات على المنشأة الفنية بالطريق الجهوية 107 على وادي قابس، وحوالي 120 مترا خطيا على المنشاة الفنية بالطريق الوطنية رقم 1 مكرر بين مفترق عين سلام ومفترق سيدي بولبابة، و2000 متر خطي بالطريق الحزامية لمدينة قابس.



