بنزرت: انطلاق الدورة الثالثة من معرض بنزرت للمفروشات والجهاز والديكور

انطلقت بفضاء معرض بنزرت الدولي بالمنطقة السياحية سيدي سالم، أمس الخميس، الدورة الثالثة لفعاليات معرض بنزرت للمفروشات والجهاز والديكور الذي تنظمه مؤسسة "بروم اكسبو العالمية" تحت اشراف منظمة الاعراف ببنزرت خلال الفترة المتراوحة بين 9 و19 مارس الجاري.

وقال مدير الدورة، مهدي براطلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه اتم اعداد المعرض بدقة وحرص كبيرين من قبل لجنة التنظيم وذلك اثر عملية تقييم للدورات السابقة، والاستعانة باراء ومطالب الحرفاء، سواء في اختيار المنتجات الواجب عرضها او فترة تنظيم المعرض.

وأضاف ان الاستعدادات أفضت إلى تنفيذ واعداد ما يزيد عن 70 جناحا لعرض لأغلب المنتوجات والسلع المطلوبة من قبل الحرفاء بمختلف فئاتهم وشرائحهم والتي أحسن الباعثون الشبان والمهنيون والحرفيون المشاركون عرضها وتوفيرها على غرار جهاز البيت، والديكور، والصناعات التقليدية، والاثاث الخشبي وايضا المصنوع من الحدادة الفنية، والثريات، والمفروشات والستائر، والخزف التقليدي والصناعي المجدد، والاعشاب الطبية والتوابل، والاكسسوارات.

وأضاف أنّه تم توفير أكثر من جناح للملابس الرجالية والشبابية الجاهزة تفاعلا مع مطالب الحرفاء، كما اجتهدت لجنة التنظيم في توفير فضاءات لفائدة ذوي الهمم لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم، وفي استقطاب عدد من ممثلي النسيج الجمعياتي وتمكينهم من فرصة لترويج مختلف منتجاتهم.

وأشار إلى أنّه تمت دراسة الاسعار بعناية ودقة حتى تكون في مستوى التخفيضات المرغوبة، لاسيما مع قرب شهر رمضان المعظم، وبالتوازي مع توفير تنشيط يومي للعائلات والاطفال وعديد الهدايا والمفاجآت القيمة التي تنتظر جميع الحرفاء.



