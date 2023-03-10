أنس جابر تلاقي البولونية ماغادلينا فريش في الدور الثاني لبطولة انديان ويلز

ستواجه لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الرابعة عالميا اللاعبة البولونية ماغدالينا فريش (المصنفة 106 عالميا ) في الدور الثاني لبطولة انديان ويلز للماسترز (1000 نقطة) المقامة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية من 8 الى 19 مارس الجاري.



وتأهلت ماغاذالينا فريش للدور الثاني اثر فوزها في الدور الأول على البلجيكية مارينا زانيفزكا المصنفة 78 عالميا بمجموعتين لواحدة.

وتطمح أنس جابر التي أعفيت من خوض منافسات الدور الأول للذهاب بعيدا في بطولة انديان ويلز من أجل استعادة مركزها الثاني الذي فقدته اثر بطولة أستراليا المفتوحة.

يذكر أنّ أفضل مشاركة لأنس جابر في بطولة انديان ويلز كانت في 2021 أين أدركت الدور نصف النهائي .



