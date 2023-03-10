تنظيم قافلة إسعافية وصحية يوم الأحد القادم لفائدة المدرسة الريفية بمنطقة الفنيدق بولاية سيدي بوزيد

تنظم جمعية المسعف الصغير قافلة إسعافية وصحية تحت شعار "من حقي نتعلم إسعاف في المدارس والمناطق الريفية النائية"، يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، لفائدة المدرسة الريفية بمنطقة الفنيدق من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد، وفق ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، رئيسة الجمعية هدى البدوي



وأفادت هدى البدوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم خلال هذه التظاهرة، التي تهدف الى لنشر ثقافة الإسعاف داخل المؤسسات التربوية بالمناطق الداخلية والريفية والنائية التونسية، تنظيم يوم ترفيهي تتخلله ألعاب ومسابقات تعتمد أساسا على التربية الاسعافية إضافة الى تدريب الأطفال الحاضرين حول هذا المجال ضمن ورشات مخصصة للغرض.



وأضافت رئيسة الجمعية أنه سيتم في اختتام هذا اليوم الترفيهي والتثقيفي تركيز صناديق إسعاف مجهزة بكل قاعات الدروس داخل المدرسة المعنية.



وشددت البدوي على أهمية نشر التربية الاسعافية داخل المدارس باعتبار أن هذه الثقافة تعد حسب تقديرها "مغيبة" في الوسط التربوي وخاصة في المناطق الداخلية النائية والريفية، داعية الى مزيد نشر مثل هذه المبادرات والعمل على تكوين التلاميذ والمعلمين والمعلمات في مجال الاسعاف الاولي من اجل تاهيل جيل صغير واع ومثقف بهذا المجال.



