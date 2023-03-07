داركو نوفيتش: الاتحاد المنستيري جاهز لمباراة مازيمبي .. ولن نفرط في فرصة الترشح الى ربع النهائي

أكد مدرب الاتحاد المنستيري الصربي داركو نوفيتش استعداد فريقه لمباراة مازيمبي الكونغولي غدا الاربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وأوضح خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بقاعة الندوات بملعب حمادي العقربي برادس أنّ الاتحاد المنستيري عازم على تحقيق الانتصار الثالث له في دور المجموعات لتعزيز صدارته في المجموعة الرابعة وضمان التأهل للدور ربع النهائي.



وبيّن أنّ مباراة الغد تختلف من حيث الظروف عن مباراة لوبومباشي التي كسبها أبناء عاصمة الرباط بهدفين دون رد معربا أنّ الضغط سيكون خلالها مسلّطا بدرجة أكبر على مازيمبي.

وأبرز أنّ فرصة التأهل للدور ربع النهائي مواتية رغم يقينه أنّ المباراة لن تكون سهلة للفريقين على حد السواء.

وأشار داركو نوفيتش الى أنّ الاتحاد المنستيري يتطلع الى الذهاب بعيدا في المسابقة الافريقية لافتا النظر أن الخبرة التي كسبها الفريق ستمكنه من تجاوز ضغط المباريات والتنقلات سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو القاري على درب مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية.

ومن جانبه، قال لاعب الاتحاد المنستيري يوسف أومارو أنّ لقاء مازيمبي سيكون صعبا مردفا أن الفريق لن يدخر جهدا في سبيل الخروج بالنقاط الثلاثة وضمان التأهل الى الدور ربع النهائي.

وأفاد أنّ المنافس، الحاصل على 5 ألقاب في رابطة الأبطال الافريقية، يعد من اقوى الاندية الافريقية مبرزا أنّ خسارته في لقاء الذهاب في لوبومباشي ووضعيته الآنية في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ستزيدان من حجم الضغط المسلط عليه ما سيجعله يخوض المقابلة بشعار الانتصار للابقاء على آماله في الترشح.

وخلص أنّ النتائج الايجابية التي حققها الاتحاد المنستيري في مغامرته الافريقية ما كانت لتتحقق لولا العمل الذي اعتبره سرّ النجاح.

يذكر أنّ انتصار الاتحاد المنستيري على مازيمبي وانهزام أو تعادل ريال باماكو المالي متذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطتين في تحوله الى تنزانيا لملاقاة يونغ أفريكانز صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط سيكفل لممثل كرة القدم التونسية الترشح رسميا للدور ربع النهائي وذلك قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات.

وتجدر الاشارة الى أنّ المبارة ستنطلق عند الساعة الثانية بعد الزوال بصافرة الحكم السنيغالي ماغات نداي.

وفي ما يلي تذكير بترتيب المجموعة الرابعة



الترتيب نقاط لعب

1- الاتحاد المنستيتري 7 3

2- يونغ افريكانس 4 3

3- تي - بي مايزمبي 3 3

4- ريال باماكو 2 3













