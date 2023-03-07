بطولة اينديان ويلز - انس جابر معفاة من خوض الدور الاول

بطولة اينديان ويلز - انس جابر معفاة من خوض الدور الاول

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 16:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ستكون لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا معفاة من خوض الدور الأول لبطولة اينديان ويلز للأساتذة ذات 1000 نقطة وفق ما اسفرت عنه عملية القرعة اليوم الثلاثاء.

وستلاقي أنس جابر في الدور الثاني المتاهلة من المواجهة التي ستجمع غدا الاربعاء بين الامريكية لورين ديفيس (47 عالميا) والبلجيكية مارينا زانيفيسكا (78 عالميا).
يذكر ان أنس جابر لم تخض منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في 19 جانفي الماضي اي بطولة لاسباب صحية وهو ما اثر على ترتيبها لتتراجع من المركز الثاني الى المركز الرابع عالميا.

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