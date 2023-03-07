ذكر المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بولاية سليانة، عادل القديري، أن معرضا حرفيا في الصناعات التقليدية سينتظم بالمركب الثقافي بسليانة يوم 16 مارس الجاري تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني.



وأوضح القديري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش جلسة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، أن المعرض سيحتضن ما يقارب 30 حرفيا في مختلف الاختصاصات بما في ذلك النسيج اليدوي، والإكساء، والعنبر، والفخار التقليدي، فضلا عن مشاركة عدد من الروضات، وارتداء اللباس التقليدي، وتوزيع عدد من شهادات إثبات الكفاءات المهنية لفائدة عدد من الحرفيين.



وأشار، في سياق آخر، إلى أن 19 حرفيا من الجهة سيشاركون في معرض الكرم الذي يمتد من 10 إلى 19 مارس الجاري موزّعين بين 9 مشاركين بالفضاء التجاري، و4 بالفضاء المخصص لحرفي الجهة، و4 حرفيين من منطقة البرامة، وحرفية في فضاء الباعثين الشبان.

وبيّن أن ولاية سليانة تضمّ ما يقارب 5062 حرفيا في الفخار والنسيج وغيرها من الاختصاصات الأخرى ينشط منهم ما يقارب 10 بالمائة، موضحا أن أبرز إشكاليات قطاع الصناعات التقليدية تتلخص في تسويق المنتوج و غلاء المواد الأولية ونقص اليد العاملة المختصة خاصة في النسيج.

يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي سليانة وحضور الكاتب العام للولاية و المدير الجهوي للصناعات التقليدية بسليانة وعدد من الاطارات ذات العلاقة.





