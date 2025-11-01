Babnet   Latest update 14:07 Tunis

الجامعة الوطنية للجلود والاحذية تنظم اجتماعا عاما قطاعيا يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/chaussurescuir.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025
      
تنظم الجامعة الوطنية للجلود والاحذية، اجتماعا عاما قطاعيا، يوم الاثنين 3 نوفمبر الجاري، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية بتونس العاصمة .

وسيخصص هذا الاجتماع لتسليط الضوء على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المهنيين وأهل القطاع وعرض الاشكاليات المطروحة

وتنسيق الجهود من أجل وضع خطة انقاذ شاملة للقطاع .


وكانت الجامعة، قد عقدت خلال شهر أكتوبر المنقضي، بمقر المنظمة، اجتماعا لمكتبها التنفيذي خصص لتدارس الوضعية التي يعيشها قطاع الجلود والاحذية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومن أبرزها تفشي التوريد العشوائي وصعوبة ترويج المنتوح التونسي في السوق الداخلية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع .


