تعزيز آليات التشاور بين تونس والوكالات التابعة للأمم المتحدة محور لقاء وزير الخارجية مع "أرنو بيرال"

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 06:15 قراءة: 0 د, 31 ث
      
بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يوم الإثنين، في لقاء مع المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، تعزيز آليات التشاور بين تونس والوكالات التابعة للأمم المتحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على عملها، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
ونوه المنسق المقيم للأمم المتحدة بالعلاقات الممتازة القائمة بين الجانبين، مؤكّدا أن منظومة الأمم المتحدة ستعمل على مزيد ملاءمة برامجها مع توجهات وأولويات المخطط التنموي لتونس 2023-2025. ​​
من جانبه جدّد وزير الشؤون الخارجية التأكيد بأن تونس ستواصل مساعيها، ضمن المنتظم الأممي، للمساهمة الإيجابية في إيجاد الحلول الجماعية للأزمات التي يشهدها العالم في كنف علاقات الصداقة والتعاون والتفهّم مع كافّة الشركاء.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262813



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 07 مارس 2023 | 15 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:21 15:47 12:37 06:42 05:17
Babnet
13°
 Babnet19° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-922°-1225°-1220°-1523°-15
  • Avoirs en devises
    22273,1

  • (6 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32992 DT        1$ =3,13523 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mars)   1295,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   