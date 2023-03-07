تعزيز آليات التشاور بين تونس والوكالات التابعة للأمم المتحدة محور لقاء وزير الخارجية مع "أرنو بيرال"

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يوم الإثنين، في لقاء مع المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، تعزيز آليات التشاور بين تونس والوكالات التابعة للأمم المتحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على عملها، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

ونوه المنسق المقيم للأمم المتحدة بالعلاقات الممتازة القائمة بين الجانبين، مؤكّدا أن منظومة الأمم المتحدة ستعمل على مزيد ملاءمة برامجها مع توجهات وأولويات المخطط التنموي لتونس 2023-2025. ​​

من جانبه جدّد وزير الشؤون الخارجية التأكيد بأن تونس ستواصل مساعيها، ضمن المنتظم الأممي، للمساهمة الإيجابية في إيجاد الحلول الجماعية للأزمات التي يشهدها العالم في كنف علاقات الصداقة والتعاون والتفهّم مع كافّة الشركاء.









