وزير الخارجية يلتقي سفير اليابان وسفيرة السويد لدى تونس

وتناول اللقاء مع السفير الياباني علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان ونتائج الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8، التي احتضنتها تونس أواخر شهر أوت 2022.ونوّه الوزير، أثناء اللقاء، بعراقة العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن عزم الحكومة التونسية على مزيد تطويرها وتنويعها لتشمل مجالات واعدة ومستقبلية.من جانبه، أبرز السفير الياباني، وفق البلاغ، التطوّر المطرد لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص حكومة بلاده على مواصلة دعم تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والمالي وتطوير الإطار القانوني الثنائي لمزيد جلب الاستثمارات اليابانية إلى تونس.ومثل اللّقاء بالسفيرة السويدية فرصة للتنويه بعلاقات التعاون الثنائي بين تونس والسويد والإشادة بأهمية التشاور البناء قصد بحث السبل المثلى لتعزيز ميادين التعاون التقليدية وإيجاد فرص شراكة جديدة تخدم مصالح كلا البلدين خاصة وأن السويد تترأس الاتحاد الأوروبي، وفق ذات المصدر.كما تطرق اللقاء إلى أبرز محطّات التعاون الثنائي المبرمجة في السنة الحالية وفي مقدمتها الإعداد لانعقاد الدورة الرابعة للمشاورات السياسية التونسية السويدية، التي ستكون الإطار الأمثل لتمتين ميادين التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية.عدل