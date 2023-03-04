المدرب نور الدين بوفالغة: المنتخب التونسي للاواسط قادر على تحقيق نتائج ايجيابية في مونديال 2023

تأهل المنتخب التونسي لاقل من 20 سنه امس لنهائيات كأس العالم للاواسط 2023 بعد ان ضمن مكانه ضمن المربع الذهبي للبطولة الافريقية لصنفه المقامة بمصر.



وفي تعليقه عن المباراة كتب المدرب التونسي المقيم بالامارات نور الدين بوفالغة في تدوينة له مهنئا المنتخب الوطني للاواسط ببلوغ نهائيات كاس العالم " ان المقابلة امس كانت مشوقة وعرفت تسابقا وتلاحقا قبل ان يحقق المنتخب التونسي الفوز بركلات الترجيح 5-4 "

واضاف بوفالغة الذي درب وعمل ضمن الاطر الفنية لعدد من الفرق والمنتخبات في الامارات والسعودية وعمان كما اشتغل الى جانب المدرب الحالي للمنتحب الوطني للاواسط عادل السليمي في الامارات " ان المنتخب التونسي واجه منافسا محترما امس داعيا الى اطلاق عملية التحضير لنهائيات كاس العالم الصيف المقبل بصفة مبكرة وبشكل مميز معربا عن اعتقاده بان منتخب الاواسط بامكانه تحقيق نتيجه جيده في كأس العالم المقبلة لان الفوارق بين المنتخبات في صنف الشباب ليست كبيره وذلك على عكس منتخبات الكبار .



واشار بوفالغة الى تجربته ضمن الاطار الفني لمنتخب الامارات للاواسط في كأس العالم للشباب 2009 الى جانب المدرب الفرنسي "فرانسوا جودار" حيث تصدر الفريق الاماراتي مجموعته وفار في دور 16ال على استراليا قبل ان ينهزم منتخب الامارات في الدور ربع النهائي امام كولمبيا بهدف وحيد



وبين بوفالغة المكلف بالتحليل و المعاينة الفنية لمنتخبات الامارات لكرة القدم ان المنتخب التونسي للاواسط يملك عناصر مميزه في مختلف الخطوط مشيرا الى "ان حارس مرمى المنتخب الوطني للاواسط "رائد القزاح " توفق في صد ركلتي ترجيح مما سيرفع من معنوياته وعوض بذلك عن خطئه حيث لم يكن موفقا بالشكل اللازم في عملية الخروج من مرماه خلال المباراة عندما قبل الهدفين الاول والثاني" .



واكد على ان المنتخب التونسي ظهر بمستوى مميز عند تنفيذ الكرات الثابته ) مخالفات وركنيات ) معتبرا ذلك نقطة قوه مهمة للفريق مشيرا الى ان ذلك يعني ان المدرب عادل السليمي اشتغل على تنفيذ الكرات الثابتة مضيفا في المقابل انه يمكن معالجة بعض النقائص وتداركها .



وكان المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط (تحت 20 سنة) تاهل امس الى الدور نصف النهائي لنهائيات كاس افريقيا للامم المقامة حاليا بمصر ليحجز تاشيرة عبوره الى المونديال القادم لهذه الفئة العمرية وذلك اثر فوزه على نظيره الكونغولي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل في وقتيها الاصلي (2-2) والاضافي ( 3-3 ) مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في اطار الدور ربع النهائي.



وبصعوده الى الدور نصف النهائي البطولة الافريقية لصنفه ، ضمن المنتخب التونسي للاواسط تاهله الى مونديال اندونيسيا المقررة من 20 ماي الى 11 جوان 2023. وستكون هذه المشاركة الثالثة للمنتخب التونسي في المونديال بعد 1977 في تونس و1985 في روسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا).



