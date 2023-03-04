الاتحاد العام التونسي للشّغل ينظّم مسيرة للدفاع عن الحريات والحق النقابي

الاتحاد العام التونسي للشّغل ينظّم مسيرة للدفاع عن الحريات والحق النقابي

Publié le Samedi 04 Mars 2023 - 12:43 قراءة: 1 د, 3 ث
      
انطلقت، اليوم السّبت، مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، للدفاع عن الحريات والحق النقابي، من أمام مقرّه بساحة محمد علي العاصمة، شارك فيها عدد هام من العمال والنقابيين، في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

ورفع المشاركات والمشاركون في المسيرة، شعارات مناهضة للتضييقات على الحريات النقابية مطالبين، السلطات، بالكف عن استهداف المنظمة العمالية .
وندّد المتظاهرون في ذات السياق بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، معبّرين عن دعمهم خيارات المنظمة الشغّيلة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها .
وتأتي هذه المسيرة في وقت تحتدم فيه وجهات النظر بين كل من اتحاد الشغل من جهة والحكومة من جهة ثانية حول ملف الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر فيه المنظمة الشغيلة أن خيارات الحكومة تسير نحو رفع الدعم .

ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة مسألة رفع الدعم، وفق ما ذكره أمينه العام نور الدين الطبوبي، مشيرا، إلى أن قانون المالية أقر رفع الدعم بنسبة ناهزت 33 بالمائة عن المواد الغذائية فيما تصل النسبة إلى 26 بالمائة على النفقات الموجهة للطاقة.

ولئن تشهد قنوات الحوار تعطلا بين اتحاد الشغل والحكومة، إلا أن أمين عام المنظمة العمالية جدد خلال كلمة ألقاها في التجمع العمالي الذي انتظم اليوم السبت ، تمسك اتحاد الشغل بالحوار الجدي لمعالجة التحديات الماثلة في كل القضايا المطروحة .



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