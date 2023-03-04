قابس: الطاهري يؤكد أن التحركات النقابية تأتي احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي وعلى الهجمة الموجهة ضد الاتحاد

وأضاف سامي الطاهري في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على تجمع عمالي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بقابس دفاعا عن الحق النقابي، أن هذه الاحتجاجات ستتواصل وأن هناك هيئة ادارية طارئة ستنعقد خاصة بعد الاجراء الجائر القاضي بترحيل ضيوف جاؤوا الى تونس للتضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل.ولفت الطاهري في هذا الصدد الى ان هذا الاجراء ينطوي على استعداء لهذه المنظمة وللعمل النقابي في كامل العالم وستكون له تبعات وتأثيرات خطيرة تماما مثل الموقف "الأرعن" من الأفارقة من جنوب الصحراء مشيرا الى أن هذا الموقف قد كانت له تداعيات سلبية وأن هناك أصوات تدعو اليوم الى مقاطعة تونس وعزلهاوأكد سامي الطاهري على ضرورة انهاء هذه السياسات أو مراجعتها حتى لا يزداد الوضع تعقيدا حسب تقديرهورفع المشاركون في التجمع العمالي الذي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بقابس شعارات تعبر عن اعتزازهم بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل وتندد بالهجمة التي تتعرض لها هذه المنظمة وبسياسة الحكومة