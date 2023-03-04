أكد نضال الكعباشي المكلف بالادارة الفنية في الجامعة التونسية للجمباز احتضان تونس للبطولة الافريقية التأهيلية لأولمبياد باريس 2024.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ موعد البطولة الافريقية لم يحدد بعد مشيرا الى أنّها ستقام العام المقبل قبل فترة قليلة من الأولمبياد الذي سيقام بين 26 جويلية و11 أوت 2024.



وبيّن أنّ الجامعة التونسية للجمباز تراهن بصفة خاصة على الثنائي لؤي العياري وريان المقدولي في سباق التأهل لأولمبياد باريس وذلك بعد تألقهم مؤخرا في البطولة الافريقية لجمباز ترمبولين بمدينة مراكش المغربية.



وكشف أنّ العناصر الوطنية كانت قد نجحت في مسابقة الفرق في اعتلاء منصة التتويج خلال البطولة الافريقية لجمباز ترمبولين باحرازها الميدالية الفضية مردفا أنّه لولا اصابة اللاعب ريان المقدولي لكان الذهب من نصيب تونس.

وتوجه نضال الكعباشي بالشكر الى وزارة الشباب والرياضة لدعمها وتجاوبها مع الجامعة التونسية للجمباز على المستوى المادي مبرزا أنّ النتائج التي تحققت في مراكش ما كانت لتظهر لولا تشجيع سلطة الاشراف التي تعهدت بزيادة الدعم للجامعة في الفترة القادمة على حدّ تعبيره.

يذكر أنّ المنتخب التونسي لجمباز الترمبولين ظفر خلال الأيام الفارطة تحت اشراف المدرب الوطني وليد الحمايدي بست ميداليات أثناء مشاركته في البطولة الافريقية بمراكش. وكان الذهب من نصيب الثنائي لؤي العياري وفادي أحمد في الزوجي بينما عاد التتويج بالفضة لكل من لؤي العياري وريان المقدولي وفادي أحمد في مسابقة الفرق إضافة الى برونزية أخرى بواسطة لؤي العياري.



