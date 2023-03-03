قطع الكهرباء بأقاليم سوسة والمنستير وسيدي بوزيد يوم الأحد 5 مارس 2023

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز(أقاليم سوسة المدينة والمنستير وسيدي بوزيد) ، عن قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 05 مارس 2023 وذلك على الأماكن التالية :

* سوسة (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال) : حي خزامة الشرقية - المنطقة السياحية من نزل جنان إلى نزل مرحبا - الكرنيش - طريق تونس - نهج محمد القروي - عمارات الحبس - واد الخروب والعمارات الشمالية.

* المنستير (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال) : المنطقة الصناعية طريق سوسة الساحلين - الساحلين طريق سوسة – مدينة معتمر والحي الجديد معتمر.

* سيدي بوزيد (من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال) : الحنية من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية - كامل معتمدية أولاد حفوز وسعيدة - الزلايمية وسلتة و زغمار ومغيلة من معتمدية جلمة.

واوضحت أن هذا الإجراء يدخل في نطاق برنامج الشركة الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات

وأكدت بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.







