فوزي البنزرتي يعود من جديد للنجم الساحلي

فوزي البنزرتي يعود من جديد للنجم الساحلي

Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 10:05قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن النجم الساحلي في بلاغ مساء الثلاثاء عن عودة المدرب فوزي البنزرتي للاشراف على اكابر فريق كرة القدم خلفا لمحمد المكشر الذي تم فسح عقده مع النادي بالتراضي.
واورد النجم انه // تم الاتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم حتى نهاية الموسم //.

وكان البنزرتي فسخ عقده مع مولدية الجزائر في فيفري الماضي ليسجل عودته من جديد لفريق جوهرة الساحل االذي سبق له الاشراف عليه في عدة مناسبات وفاده للفوز بكاس الاتحاد الافريقي 2015 وكاس تونس 2015 ولفب البطولة 2015ـ2016.


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