تونس تنظم ندوة حول الاستراتيجية الطاقية في افق 2035 بحضور مسؤولين حكوميين و ممثلين عن جهات دولية

تنظم تونس ندوة وطنية حول "الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035 " يوم يوم الجمعة 3 مارس 2023 بالعاصمة بحضور اكثر من 300 مشارك من تونس والخارج.



واعلنت وزارة الصناعة انها تنظم هذه الندوةبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اطار العمل على رسم التوجهات الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2035 وخارطة طريق لتنفيذها بصفة تشاركية.



وتتشارك في تطوير قطاع الطاقة في تونس عدة اطراف منها وزارات ومؤسسات عمومية ومنظمات وطنية الى جانب الجمعيات والخبراء والمتخصصين

وتضم قائمة المشاركين في الندوة عددا من أعضاء الحكومة كما يحضرها ممثلون المنظمات الوطنية والدولية ومسؤولون رفيعو المستوى من تونس ومن الخارج في هذه الندوة

وتطرخ في اطار 3 ورشات محاور تتصل بدور القطاع العام في الاستراتيجية الطاقية ودور القطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الطاقية الى جانب مساهمة القطاع المالي لتنمية الاستراتيجية الطاقية.



وترتكز الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 على مقاربة مندمجة ترسخ منوالا تنمويا جديدا من خلال المراهنة على الطاقات البديلة والهيدروجين الاخضر.



وتعمل تونس على تجسيد هذا التحول من خلال عدة مشاريع منها مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط واستكمال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، الذي من شأنه مزيد تعزيز التكامل بين الضفّتيْن الجنوبية والشمالية للمتوسط".



وكانت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي، أعلنت في 19 اكتوبر 2022 أن تونس ستعتمد استراتيجية جديدة للطاقة في أفق 2035، من المزمع عرضها



وكشفت ان اعداد هذه الاستراتيجية الطاقية مكن من وضع خارطة طريق على امتداد ثلاث سنوات من 2023 الى 2025 ترتكز على الاصلاحات الهيكلية والآليات المؤسساتية والتشريعية والمالية اللازمة لتعزيز الاستثمار وتسريع سياسة الانتقال الطاقي.



