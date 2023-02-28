صادقت اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت، خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الثلاثاء بمقر الولاية ، على منح 145 امتيازا جبائيا لاصحاب سيارات النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي الناشطين بالجهة .



وبين رئيس اللجنة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني في تصريح ل"وات" ان من بين هذه الامتيازات الجبائية المصادق عليها اليوم، 25 امتيازا لفائدة مهنيي قطاع التاكسي و26 امتيازا لفائدة مهنيي اللواج و49 امتيازا لفائدة مهنيي قطاع النقل الريفي، علاوة على 45 امتيازا في اطار تطوير الاسطول منهم امتيازان لفائدة مهنيي قطاع التاكسي.



وستمكن هذه الامتيازات الجبائية الممنوحة، مهنيي القطاع من تجديد سياراتهم وبالتالي مزيد تحسين مرافق وخدمات اسطول النقل غير المنتظم من تاكسي ولواج ونقل ريفي بكامل مناطق الولاية، وبالتالي تعزيز وظيفيته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.



يشار الى ان جلسة اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت، كانت قد صادقت في ذات السياق بحضور جميع الأطراف والهياكل المتداخلة في القطاع ، على ملفين اثنين تعلقتا بالتفويت في نطاق الفصل 8 من الامر عدد 7 لسنة 2012 ، و9 ملفات احالات بسبب الوفاة في قطاعي التاكسي واللواج ، علاوة على النظر في عدد من الوضعيات الخاصة .





