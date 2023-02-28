بنزرت: تأجيل اضراب أعوان شركة اسمنت بنزرت من يومي 01و02 مارس 2023الى يومي 11و12 افريل 2023

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 14:16قراءة: 1 د, 22 ث
      
قرر الطرف النقابي بشركة اسمنت بنزرت والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، تأجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج يومي 01 و02 مارس المقبل الى يومي 11و12 افريل المقبل

وجاء في محضر الجلسة، بشان النقطة المتعلقة بتعطل الإنتاج بالشركة، إشارة الطرف النقابي الى التحسن الملحوظ في نسق الإنتاج بالمؤسسة وبداية استرجاعها لمكانتها في السوق الداخلية وأيضا الى تكاتف الجهود للحفاظ على ديمومتها، وتمت الاشارة بخصوص النقطة المتعلقة بتطبيق محاضر الجلسات السابقة الى ان ادارة المؤسسة تولت مراسلة رئاسة الحكومة بشان النقطتين المتعلقتين بادماج زيادات المفاوضات الاجتماعية بشبكة الأجور وكذلك تسوية وضعية بعض الاعوان حسب الخطط التي يشغلونها ، كما تولت السلطة الجهوية مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض وتعهدت بالمتابعة .

كما تمت الاشارة بشان النقطتين المتعلقتين بتعميم المنحة الخصوصية المسندة الى المهندسين على بقية اعوان التفقد ، الى ان إدارة الشركة تلقت مقترحا من النقابة الأساسية وتمت موافاة رئاسة الحكومة تحت اشراف سلطة الاشراف بشانه، مع تحديد انعكاساته المالية، وان إدارة المؤسسة في انتظار رد الحكومة للاذن لها بالتفاوض بشانها، مع تعهد السلطة الجهوية بمراسلة الحكومة في الغرض .

كما تم الاتفاق في اعقاب الاجتماع على تعهد إدارة المؤسسة بشان نقطة تعطل المنافع الاجتماعية بالشركة على تكوين لجنة متركبة من الطرفين النقابي والإداري واللجنة الإدارية المتناصفة لدراسة مسالة الصندوق الداخلي للحيطة الاجتماعية وتقديم تقرير في الغرض في اقرب الاجال، والاتفاق على عقد لجنة الصحة والسلامة المهنية في ظرف شهر من اليوم للنظر في الخصوصيات الفنية للباس الوقاية والاستئناس بتجارب المؤسسات الأخرى .

يذكر ان الجلسة اشرف عليها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بقسم تفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب، وكل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وأيضا إدارة الشركة.

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