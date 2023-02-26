أعدّ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" مجموعة من التظاهرات ضمن الموسم الثقافي الحالي، سيحتضنها مقر المركز بسيدي بوسعيد هي "صوفيات" وموسيقيون من تونس" و"طربيات النجمة الزهراء".

وتلتئم تظاهرة "صوفيات" في الفترة الفاصلة بين 11 و15 أفريل 2023، وذلك خلال شهر رمضان. وتهدف هذه التظاهرة منذ إطلاقها، إلى التعريف بالتراث اللامادي للجهات وخاصة لدى الجمهور الواسع بتونس العاصمة.

وأعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية كذلك أن تظاهرة "موسيقيون من تونس" في دورتها التاسعة ستقام من 20 إلى 23 جوان 2023 وهي تظاهرة مفتوحة للفنانين التونسيين حاملي المشاريع الموسيقية من مختلف الأصناف (موسيقى عربية، كلاسيكية، شرقية...).

أما "طربيات النجمة الزهراء" فستقام هذا العام من 18 إلى 21 أكتوبر 2023 . ويتضمن برنامج الدورة الحالية أربع سهرات ستكون مهداة لأربع أصوات رجالية من تونس والعالم العربي وهم علي الرياحي ووديع الصافي ومحمد الجموسي ومحمد عبد الوهاب، وذلك بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى.

وكانت الدورة الفارطة خصصت لإحياء ذكرى أربع أصوات نسائية طربية (2 عربية و2 تونسية) حيث تم تكريم كل من السيدة علية والفنانة ذكرى محمد وكوكب الشرق أم كلثوم والمطربة وردة الجزائرية.



