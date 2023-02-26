النجمة الزهراء : تجديد الموعد مع الموسيقى والطرب عبر "صوفيات" و"طربيات" و"موسيقيون من تونس"

النجمة الزهراء : تجديد الموعد مع الموسيقى والطرب عبر "صوفيات" و"طربيات" و"موسيقيون من تونس"

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 14:44قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعدّ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" مجموعة من التظاهرات ضمن الموسم الثقافي الحالي، سيحتضنها مقر المركز بسيدي بوسعيد هي "صوفيات" وموسيقيون من تونس" و"طربيات النجمة الزهراء".
وتلتئم تظاهرة "صوفيات" في الفترة الفاصلة بين 11 و15 أفريل 2023، وذلك خلال شهر رمضان. وتهدف هذه التظاهرة منذ إطلاقها، إلى التعريف بالتراث اللامادي للجهات وخاصة لدى الجمهور الواسع بتونس العاصمة.
وأعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية كذلك أن تظاهرة "موسيقيون من تونس" في دورتها التاسعة ستقام من 20 إلى 23 جوان 2023 وهي تظاهرة مفتوحة للفنانين التونسيين حاملي المشاريع الموسيقية من مختلف الأصناف (موسيقى عربية، كلاسيكية، شرقية...).
أما "طربيات النجمة الزهراء" فستقام هذا العام من 18 إلى 21 أكتوبر 2023 . ويتضمن برنامج الدورة الحالية أربع سهرات ستكون مهداة لأربع أصوات رجالية من تونس والعالم العربي وهم علي الرياحي ووديع الصافي ومحمد الجموسي ومحمد عبد الوهاب، وذلك بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى.
وكانت الدورة الفارطة خصصت لإحياء ذكرى أربع أصوات نسائية طربية (2 عربية و2 تونسية) حيث تم تكريم كل من السيدة علية والفنانة ذكرى محمد وكوكب الشرق أم كلثوم والمطربة وردة الجزائرية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262343



En continu...

Toutes les news...
الأحد 26 فيفري 2023 | 6 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:41 12:39 06:55 05:29
Babnet
18°
Babnet18°Babnet% 36:الرطــوبة
تونــسBabnet
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-918°-812°-713°-713°-9
  • Avoirs en devises
    22316,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   937,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   