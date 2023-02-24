وزير التربية: الحوار مع النقابات في مرحلة متقدمة ونحن على ثقة في التوصل الى اتفاقات

قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، الجمعة في تطاوين، "ان الحوار مع النقابات بلغ مرحلة متقدمة ونحن على ثقة في التوصل الى اتفاقات تجنب العائلات والتلاميذ الارتباك والانشغال بمصير العام الدراسي الحالي، وذلك تعليقا على قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي المتعلق حجب الاعداد والتهديد بعدم اجراء الامتحانات للثلاثي الثاني.



واكد في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه على اول مجلس جهوي للتربية، "ان الوزارة متمسكة بالحوار مع الطرف الاجتماعي والسعي الى تحسين وضعية المربين وكافة الاسلاك التربوية والبحث عن حلول تتماشى مع وضعية المالية العمومية الصعبة"



وافاد خلال انعقاد المجلس جهوي للتربية، الذي حضره عدد من الاطارات التربوية والجهوية يتقدمهم والي الجهة حافظ الفيتوري، "ان الاهتمام بوضعية المعلمين النواب والمرشدين التطبيقين وغيرهم سيكون جديا انطلاقا من تحسين الاجور وصرفها شهريا مع الانتفاع بالتغطية الاجتماعية".



وشدد على الحرص على تفعيل المجلس الاعلى للتربية من اجل اصلاح شامل وحقيقي للقطاع، وحتى تكون المدرسة العمومية جاذبة تتوفر فيها كل مستلزمات الجودة والاتقان من اطار تربوي كفء وخدمات تتماشى مع العصر كالرقمنة وانشطة ثقافية ورياضية وغيرها من المجالات مشيرا الى ان السنة التحضيرية ستكون اجبارية مستقبلا وستنطلق الوزارة في الاعداد لذلك.



ووعد الوزير بمتابعة مختلف الاشكالات التي طرحها الحاضرون في هذا المجلس مع المندوبية الجهوية ومنها خاصة عدم استقرار اطار التدريس وضعف ميزانيات المؤسسات التربوية في الابتدائي والاعدادي والثانوي مؤكدا المضي قدما في ادخال تحسينات على المؤسسات التربوية لتفادي التسرب والانقطاع المدرسي.



وكان وزير التربية قد استهل زيارته الى الجهة بتدشين المقر الجديد للمعهد النموذجي المنجز بحوالي 7 مليون دينار، وشارك تلاميذه تحية العلم الوطني واطلع على مختلف مكونات هذه المؤسسة الفريدة من نوعها في الجهة والتي تستقطب 90 تلميذا، داعيا المشرفين على المعهد الى مزيد العمل وتنويع النشاطات الفنية والرياضية.



ثم تحول الوزير الى المدرسة الاعدادية التقنية حيث عاين سير العمل داخل ورشات التقنية الصناعية وتقنية البناء وتقنية الخدمات اضافة الى الاشكالات التي تعاني منها هذه المؤسسة ولا سيما غلق 4 ورشات نتيجة نقص التجهيزات والصيانة والتحديث وعدم توفر الموارد البشرية وهي التي بامكانها استيعاب 80 تلميذا.



وتعرف وزير التربية بمعهد ابو القاسم الشابي بمعتمدية تطاوين الجنوبية على الصعوبات التي يلقاها تلاميذ 9 مناطق ريفية في تنقلاتهم اليومية واذن بفتح مطعم مدرسي يقلص من هذه الصعوبات داخل المعهد كما دعا الى مزيد العمل على تحسين النتائج بالنسبة لامتحانات الباكالوريا التي ارتقت من حوالي 19 بالمائة سنة 2020 الى 36 بالمائة العام الماضي.



واختتم الوزير جولته في الجهة بالاطلاع على الحالة السيئة التي اصبحت عليها المساكن الوظيفية للمربين خاصة في المناطق الريفية من ذلك الوضع الذي اصبحت عليه في منطقة بني بلال من معتمدية تطاوين الشمالية.



