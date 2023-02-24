الشركة التونسية للملاحة تغير مواعيد رحلتي السفينة قرطاج نحو مرسيليا وجنوة

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الجمعة، عن تغيير مواعيد انطلاق رحلتي السفينة قرطاج باتجاه ميناءي مرسيليا وجنوة، تبعا للإضراب المزمع تنفيذه من طرف النقابات الفرنسية يومي 7 و8 مارس 2023.



وأوضحت الشركة التونسية للملاحة، في بلاغ لها، أن البرمجة الجديدة للرحلة ستكون على النحو التالي:



رحلة تونس / مرسيليا /تونس :



الانطلاق من ميناء حلق الوادي: الأربعاء 08 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا (عوضا عن الثلاثاء 07 مارس 2023)

الوصول الى ميناء مرسيليا: الخميس 09 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا (عوضا عن الأربعاء 08 مارس 2023)

الانطلاق من ميناء مرسيليا: الخميس 09 مارس 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال (عوضا عن الأربعاء 08 مارس 2023)

الوصول الى ميناء حلق الوادي: الجمعة 10 مارس 2023 على الساعة منتصف النهار (عوضا عن الخميس 09 مارس 2023)



رحلة تونس / جنوة/ تونس:



الانطلاق من ميناء حلق الوادي: الجمعة 10 مارس 2023 على الساعة الرابعة مساءا (عوضا عن الساعة العاشرة صباحا)

الوصول إلى ميناء جنوة: السبت 11 مارس 2023على الساعة الثالثة بعد الزوال (عوضا عن الساعة منتصف النهار)

الانطلاق من ميناء جنوة: السبت 11 مارس 2023 على الساعة السابعة مساءا (عوضا عن الساعة الرابعة مساءا)

الوصول الى ميناء حلق الوادي: الأحد 12 مارس على الساعة السابعة مساءا (عوضا عن الساعة السادسة مساءا)



وأشارت الشركة التونسية للملاحة انه يمكن الاستفسار من خلال الاتصال بالرقم 71346061 أو عبر الرقم الأزرق 021 102 82







