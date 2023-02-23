النجم الساحلي - عقد الجلسة العامة الانتخابية في موفى هذا الموسم

اعلن النجم الساحلي اليوم الخميس انه تقرر على اثر اجتماع اللجنة العليا للدعم والمساندة عقد الجلسات العامة الانتخابية والعادية والخارقة للعادة للجمعية في موفى هذا الموسم.



ودعا فريق جوهرة الساحل في بلاغ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مراقبي الحسابات إلى إتمام تقاريرهم في أسرع وقت ممكن تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة القادمة مع تقديم كشف شامل عن الوضعية المالية للجمعية وعقد إجتماعات في الغرض.

كما اشار البلاغ الى انه سيتم تدارس الجوانب الفنية لفرع كرة القدم حسب ما تقتضيه المرحلة القادمة الى جانب عقد جلسات دورية للجنة الدعم والمساندة لمواكبة الوضعية الحالية للجمعية من كامل جوانبها والإعداد للمرحلة القادمة والاطلاع على مدى تقدم اشغال لجنة تنقيح القانون الأساسي للجمعيّة.

وترأس اجتماع اللجنة العليا للدعم والمساندة عبدالجليل بوراوي بحضور عثمان جنيح رئيس الهيئة التسييرية الحالية والرؤساء السابقين للنجم الساحلي وهم حمادي المستيري ومعز ادريس وحامد كمون وماهر القروي اضافة الى الكاتب العام رفيق بركة.



