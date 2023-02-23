بنزرت: المصادقة على انجاز جملة من مشاريع التنمية الجهوية بحوالي 8.6 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، على انجاز جملة من المشاريع الهادفة الى تعزيز التنمية الجهوية بقيمة مالية تناهز 8.6 مليون دينار



واوضح رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي ا"وات" ان ابرز المشاريع المصادق عليها تتعلق بتقرير تقييم العروض المتعلق باقتناء ونقل قنوات واشغال هندسية لمشروع تزويد منطقة المخيش من معتمدية سجنان بالماء الصالح للشرب وتقييم العروض المتعلقة بإنجاز القسط الثاني من اشغال تزويد منطقة كاف عباد بسجنان بالماء الصالح للشرب وأيضا الختم النهائي لصفقة اقتناء ونقل ووضع قنوات واشغال مدنية لمشروع تزويد منطقة الحنية وام الطبل بسجنان بالماء الصالح للشرب .



يشار الى ان اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت كانت صادقت خلال ذات الجلسة التي ترأسها الكاتب العام للولاية فيصل الجويني، على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية للسنة الجارية 2023 الخاص بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، وملحق فسخ صفقة بالتراضي والخاصة باشغال تهيئة وتعبيد بعض المسالك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 ، وارجاء بعض الملفات الى حين استكمال بعض الإجراءات الإدارية الواجبة وعرضها من جديد على انظار اللجنة في اجتماعها الدوري المقبل .



