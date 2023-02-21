الجمعية التونسية للرمي بالسهام "دارتس ' تشارك في البطولة العربية للعبة في الاقصر بمصر من 18 الى 21 مارس المقبل (توفيق العبيدي)

ستشارك الجمعية التونسية للرمي بالسهام (دارتس ) في البطولة العربية المقررة في الاقصر ( مصر) من 18 الى 21 مارس المقبل حسب ما افاد به الاعلامي توفيق العبيدي رئيس الجمعية التونسية وعضو الاتحاد العربي للدارتس.



ومن جهة اخرى وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد العالمي لرياضة الرمي بالسهام (دارتس) على طلب عضوية الجمعية التونسية للدارتس بالهية العالمية لللعبة ومنحها العضوية المؤقتة وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامّة خلال السنة الجارية لتتمتع الجمعية التونسية بصفة العضوية الكاملة وبصفة رسميّة حسب ما افاد به توفيق العبيدي رئيس الجمعية .



