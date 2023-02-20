سوسة: تقدم اشغال بناء سد البلعوم بالقلعة الكبرى بنسبة 90 بالمائة وتقدم اشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبد الحميد بنسبة 60 بالمائة

بلغت نسبة تقدم اشغال بناء سد البلعوم بالقلعة الكبرى، بولاية سوسة، الذي يتم إنجازه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية وتجاوز معضلة ندرة المياه الصالحة للاستعمال المنزلي والصناعي والسياحي والفلاحي، 90 بالمائة وفق ما تم تأكيده خلال اشغال الدورة الاولی للمجلس الجهوي للمياه لسنة 2023



ويمتد سد بلعوم، الذي تبلغ سعته 28 مليون متر مكعب من المياه على مساحة 290 هكتارا وجاري ربطه بسد السعيدة الذي يتواصل إنجازه بولاية منوبة عبر منشآت نقل المياه بكلفة جملية قدرت ب167 مليون دينار



وستمكن المشأتين من تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إلى حدود سنة 2050، وذلك من خلال تخزين جزء من مياه أقصى الشمال في سدي السعيدة والقلعة الكبرى ونقلها إلى محطات المعالجة، فضلا عن توفير كميات إضافية من المياه لأغراض الري في الوطن القبلي وتأمين مخزون احتياطي من مياه الشرب



واتضح خلال اشغال الدورة الاولی للمجلس الجهوي للمياه لسنة 2023 ان نسبة تقدم اشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبد الحميد بسوسة التي انطلق العمل في إنجازها منذ سنة 2018 بلغت 60 بالمائة ، وستكون هذه المحطة التي يتواصل إنجازها بكلفة قدرها 128 مليون دينار قادرة فور دخولها حيز الاستغلال على تحلية حوالي 50 الف متر مكعب من مياه البحر في اليوم كمرحلة أولى، وهي قابلة للتوسعة الى 100 الف متر مكعب في اليوم في مرحلة لاحقة



ويندرج مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ضمن البرنامج العاجل لتعزيز الموارد المائية ودعم منظومة جلب المياه الصالحة للشرب بمناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب والاستجابة لطلبات حوالي 3 فاصل 2 مليون ساكن بهذه المناطق باعتبار ترابط منظومة جلب مياه الشمال المزودة لمناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس ببعضها، وستمكن هذه المحطة من مجابهة الطلب الإضافي على المياه وتفادي النقص المسجل في الموارد المائية في السنوات الأخيرة لاسيما خلال فترات الذروة الصيفية



عماد



