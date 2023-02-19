معهد الرصد الجوّي: ضباب محليّا كثيف بالمناطق الساحلية وبالمنخفضات الليلة وصباح غد الإثنين

معهد الرصد الجوّي: ضباب محليّا كثيف بالمناطق الساحلية وبالمنخفضات الليلة وصباح غد الإثنين

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوّي، اليوم الأحد، بأنّ الوضع الجوّي سيكون هذه الليلة وصباح غد الاثنين، ملائما لظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية للبلاد.

وأضاف المعهد في بلاغ له، أنّه من المنتظر أن يكون الضباب كثيفا، خاصة بالمناطق الساحلية وبالمنخفضات، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 200 متر.

ومن المنتظر أن يتقشّع هذا الضّباب تدريجيا، بداية من الساعة التاسعة من صباح الإثنين.

يُذكر أن الطقس يتميّز هذه الليلة بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي في وقت سابق اليوم الأحد .

كما ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة بين 10 و14 درجة.

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