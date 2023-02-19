منوبة: انتفاع أكثر من 200 شخص بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات

انتفع اليوم الأحد، أكثر من 200 شخص بمركب الطفولة بدوار هيشر من ولاية منوبة، بخدمات قافلة صحية متعدّدة

الاختصاصات نظّمتها الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة وجمعية آفاق النجاح وبلدية دوار

هيشر تحت شعار "صحّتك بالدنيا" حسب ما أكده رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر مراد العزيزي، في تصريح ل(وات).



وأمّن، عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية والمختصين في علم نفس والتغذية والتربية الجنسية التابعين لمركز الصحة الإنجابية والجنسية للديوان

الوطني للأسرة والعمران البشري، عيادات متنوعة على غرار الطبّ العام وطبّ الاسنان والأمراض المزمنة وفي مجالات التنظيم العائلي والكشف

المبكر عن السرطانات وتقصي فيروس نقص المناعة المكتسبة وفق ذات المصدر.



ولفت مراد العزيزي الى حرص هذه القافلة على تأمين البعد التوعوي والتحسيسي، من خلال تقديم خدمات تحسيسيّة لفائدة الشباب حول أهمية الوقاية من

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والعنف المدرسي والتنمر في المؤسسات التربوية بالتركيزعلى الأدوار الوقائية وتعزيز قيم التعاون والقبول بين التلاميذ



وشدد على أن هذا التعاون بين جميع الهياكل بالجهة هو تأكيد على أهمية الصحة في حياة الناس، وحرص على تقريب الخدمات الصحية من متساكني

المنطقة وشبابها وتكريس مدى أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز عمل الهياكل الرسمية وتنمية الوعي الصحي بين المواطنين.



