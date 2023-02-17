وزير الفلاحة يوصي باصلاح المجامع المهنية المشتركة في قطاع االفلاحة والصيد البحري

شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي على تحسين حوكمة المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنفيذ حزمة اصلاحات هيكلية لتطويرها.



وعقد بلعاتي ، الجمعة، جلسة عمل خصصت لتشخيص واقع المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصّيد البحري، بحضور المديرين العامين للمجامع وعدد من إطارات الوزارة.



واستعرص المشاركون، في اللقاء، الوضعيّة الحاليّة للمجامع المذكورة من حيث الإطار القانوني ومصادر التّمويل والموارد البشريّة، والمهام المنوطة اليها.



وأوصى بلعاتي بضرورة دعم دور المجامع في تأطير المنتجين والنّهوض بالصادرات وتعديل السّوق وعلى إعادة توظيف العملة والضّغط على المصاريف وتحسين أدائها خدمة للقطاع وللمستهلك.



وخصصت وزارة الفلاحة 295 مليون دينار لتمويل برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحيةفي اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 .



وستمكن هذه التمويلات من تنفيذ العناصر المتعلقة بالإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية والخاصة بالتدخلات ذات الصبغة التنموية بكلفة 261 مليون دينار والمشاريع الاستثمارية بكلفة 3ر33 مليون دينار.





